Экс-сотрудник мэрии Красногорска стал управляющим делами главы Башкирии

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-30T15:19:57+03:00

Последние два года Ребров занимал должность начальника управления делами администрации Красногорска, откуда в Башкирию прибыл и сам врио главы Башкирии.

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В Уфе назначили нового управляющего делами главы республики. Им стал 37-летний Роман Ребров. Ранее, с октября 2017 года, эту должность занимал Ринат Шагалин.

Указ о назначении на должность подписал сегодня Радий Хабиров, сообщает пресс-служба главы РБ.

Сам Ребров родом из Владивостока, с 2005 по 2012 год работал ведущим специалистом, управделами полномочного правительства РБ. Последние два года занимал должность начальника управления делами администрации Красногорска, откуда в Башкирию прибыл и сам врио главы Башкирии.