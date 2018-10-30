2018-10-30T15:19:57+03:00
Политика

Экс-сотрудник мэрии Красногорска стал управляющим делами главы Башкирии

Указ Радий Хабиров подписал сегодня
Эльвина АПАРИНА
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Последние два года Ребров занимал должность начальника управления делами администрации Красногорска, откуда в Башкирию прибыл и сам врио главы Башкирии.Последние два года Ребров занимал должность начальника управления делами администрации Красногорска, откуда в Башкирию прибыл и сам врио главы Башкирии.
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В Уфе назначили нового управляющего делами главы республики. Им стал 37-летний Роман Ребров. Ранее, с октября 2017 года, эту должность занимал Ринат Шагалин.

Указ о назначении на должность подписал сегодня Радий Хабиров, сообщает пресс-служба главы РБ.

Сам Ребров родом из Владивостока, с 2005 по 2012 год работал ведущим специалистом, управделами полномочного правительства РБ. Последние два года занимал должность начальника управления делами администрации Красногорска, откуда в Башкирию прибыл и сам врио главы Башкирии.

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