2018-10-30T15:20:31+03:00
Общество

Михаила Киреева назначили и.о. министра ЖКХ Башкирии

Он является первым замглавы Красногорска
Эльвина АПАРИНА
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После того, как Хабирова назначили врио главы Башкирии, его заменял Михаил Киреев.После того, как Хабирова назначили врио главы Башкирии, его заменял Михаил Киреев.
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В Уфе назначили временно исполняющего обязанности министра ЖКХ. Им стал первый замглавы Красногорска 43-летний Михаил Киреев. Соотвествующий указ подписал Радий Хабиров, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Напомним, что ранее этот пост занимал Владислав Туманин.

Что касается Киреева, он работал в Красногорске на должности первого заместителя главы администрации, курировал вопросы ЖКХ. При нем город получил премию Губернатора Московской области «Прорыв года» в номинации «ЖКХ». После того, как Хабирова назначили врио главы Башкирии, его заменял Михаил Киреев.

Родился он в Стерлитамаке, окончил Самарский институт. Сначала трудился на родине, а затем перебрался в Подмосковье.

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