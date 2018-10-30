Присяжные в Башкирии впервые вынесли приговор по делу о жестоком убийстве пенсионера

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-30T13:05:16+03:00

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В Ишимбайском районе республике впервые присяжные вынесли приговор 19-летнему и 24-летнему местным жителям. Они обвиняются по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В мае 2018 года 63-летний пенсионер пригласил молодых людей к себе в гости. Вместе они распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними возникала ссора. Тогда товарищи стали избивать мужчину – они нанесли ему несколько ударов лопатой, табуретом, а потом скрылись, оставив хозяина дома без сознания. От полученных травм он скончался.

Свою вину обвиняемые не признали. Просили рассмотреть уголовное дело присяжными, рассчитывая убедить их в своей невиновности.

Но коллегия из шести присяжных единогласно признала душегубов виновными. На основании их вердикта суд определит фигурантам дела наказание, сообщили в прокуратуре Башкирии.