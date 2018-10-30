33-летний житель Башкирии избил бывшую супругу на глазах ребенка

СЕГОДНЯ 12:06 2018-10-30T12:06:23+03:00

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Вчера, 29 октября, в одну из больниц Стерлитамака попала 33-летняя местная жительница. Как выяснилось, ее избил бывший муж, с которым она в разводе уже два года.

Полицейские установили, что мужчина пришел повидаться с трехлетним ребенком. Бывшие супруги стали распивать спиртные напитки и в какой-то момент поссорились. В ходе скандала экс-супруг сильно избил свою бывшую, она получила тяжкие телесные травмы. Все это происходило на глазах у ребенка.

Пострадавшая, несмотря на боль в животе, не стала обращаться в больницу. Однако вскоре ее самочувствие ухудшилось, и она поняла, что ей нужна медицинская помощь. В больнице пострадавшей диагностировали повреждения внутренних органов.

- Мужчина сознался в содеянном. Оказалось, что ранее он был неоднократно за побои и причинение вреда здоровью, - рассказали в пресс-службе МВД по РБ.