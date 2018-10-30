2018-10-30T10:46:24+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают 77-летнюю Клавдию Бизикину

Для поисков требуется помощь добровольцев
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Салавате вчера вечером, 29 октября, пропала 77-летняя Клавдия Бизикина. Обеспокоенные родные бросили клич в социальные сети и обратились к волонтерам. Добровольцы сейчас просят всех неравнодушных помочь в поисках бабушки.

Приметы: рост 160-165 см, глаза серо-зеленые, слева от носа родинка, волосы седые.

Была одета в темно-серую осеннюю куртку, черный платок (цветастый), под курткой халат, на ногах резиновые сапоги.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении обратиться по телефону 8-927-969-89-19 или 8-987-488-05-71.

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