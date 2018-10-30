В Уфе преподавателя вуза подозревают в домогательствах к студенткам
Мужчина, якобы, опоил девушек алкоголем и стал приставать
Фото: Рустем Ахунов
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Как стало известно «Комсомольской правде-Уфа», следственный комитет по Башкирии проводит доследственную проверку по заявлению родителей доих студенток одного из уфимских вузов.
По версии девушек, 60-летний преподаватель вуза позвал их к себе домой под предлогом сдачи зачета. Там он, якобы, предложил им выпить и начал домогаться до них. В следкоме по Башкирии подтвердили наличие заявления от студенток.
-Правоохранительными органами республики проводится доследтсвенная проверка по данному факту, - отметили в пресс-службе ведомства.