В Уфе преподавателя вуза подозревают в домогательствах к студенткам

СЕГОДНЯ 09:39 2018-10-30T09:39:51+03:00

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Как стало известно «Комсомольской правде-Уфа», следственный комитет по Башкирии проводит доследственную проверку по заявлению родителей доих студенток одного из уфимских вузов.

По версии девушек, 60-летний преподаватель вуза позвал их к себе домой под предлогом сдачи зачета. Там он, якобы, предложил им выпить и начал домогаться до них. В следкоме по Башкирии подтвердили наличие заявления от студенток.

-Правоохранительными органами республики проводится доследтсвенная проверка по данному факту, - отметили в пресс-службе ведомства.