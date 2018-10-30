Жительницу Уфы осудят за создание наркопритона и жестокое обращение с дочерью

СЕГОДНЯ 08:49 2018-10-30T08:49:35+03:00

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ближайшее время перед судом предстанет 42-летняя жительница Уфы. Ее обвиняют в создании наркопритона и жестоком обращении с 12-летней дочерью.

Как отметили в ведомстве, прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение по статьям «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей» и «Незаконное хранение наркотических средств». По версии следствия, она организовала в своей квартире настоящий притон наркоманов. За нахождение в квартире наркоманы расплачивались с ней запрещенными веществами, а она им предоставляла шприцы и другие предметы, необходимые для потребления наркотических средств.

- Кроме того, наркозависимая женщина не заботилась о 12-летней дочери. Она не следила за ее здоровьем и питанием, в течение нескольких дней не покупала продукты и, будучи пьяной, выгоняла девочку из дома, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Мало того, что сотрудники правоохранительных органов неоднократно изымали в квартире у женщины запрещенные вещества, так еще и ребенок периодически был вынужден скрываться от нерадивой матери у родственников.

- Подозреваемая признала вину в совершении преступлений. Её дочь в настоящее время находится в городском социальном приюте для детей и подростков, - подчеркнули в прокуратуре Башкирии.