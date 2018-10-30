2018-10-30T08:22:53+03:00
Экономика

Аэропорт Уфы перешел на зимнее расписание

Полеты будут осуществлять 28 авиакомпаний
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алексей БулатовФото: Алексей БулатовФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 28 октября международный аэропорт «Уфа» переходит на новое, зимнее расписание. Полеты по 38 направлениям будут осуществлять 28 авиакомпаний. Как отметили в пресс-службе уфимского аэропорта, все популярные рейсы будут сохранены.

Так, например, регулярные рейсы от Turkish Airlines в Стамбул, от Czech Airlines в Прагу, от «Узбекистон хаво йуллари» в Ташкет, от NordStar в Баку, от «Уральских авиалиний» в Душанбе и Хаджанд будут курсировать также как и раньше. Среди новых направлений называют Китай. Из Уфы в Хайкоу будут летать самолеты авиакомпании «ИрАэро».

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