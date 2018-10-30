В Башкирии отец «подарил» дочери на совершеннолетие 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:05 2018-10-30T08:06:05+03:00

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Как сообщает пресс-служба ФССП по Башкирии, не так давно житель Сибая перечислил своей дочери 1 млн рублей в счет уплаты алиментов. Такой «подарок» он сделал девушке на совершеннолетие. Как отметили в ведомстве, мужчина имел существенную задолженность по алиментам перед своим ребенком.

По данным приставов, сибаец категорически отказывался платить алименты, сумма его долга составила 980 тысяч рублей. Судебный пристав исполнитель, исполняя решение суда, ограничил мужчину в правах управлять автомобилем и ограничил ему выезд за границу.

Осознав всю серьезность своего положения, алиментщик оплатил задолженность. Как отметили в пресс-службе ФССП по Башкирии, он перечислил всю сумму дочери за две недели до совершеннолетия.