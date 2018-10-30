2018-10-30T08:06:05+03:00
Общество

В Башкирии отец «подарил» дочери на совершеннолетие 1 млн рублей

Так мужчина расплатился за долги по алиментам
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба ФССП по Башкирии, не так давно житель Сибая перечислил своей дочери 1 млн рублей в счет уплаты алиментов. Такой «подарок» он сделал девушке на совершеннолетие. Как отметили в ведомстве, мужчина имел существенную задолженность по алиментам перед своим ребенком.

По данным приставов, сибаец категорически отказывался платить алименты, сумма его долга составила 980 тысяч рублей. Судебный пристав исполнитель, исполняя решение суда, ограничил мужчину в правах управлять автомобилем и ограничил ему выезд за границу.

Осознав всю серьезность своего положения, алиментщик оплатил задолженность. Как отметили в пресс-службе ФССП по Башкирии, он перечислил всю сумму дочери за две недели до совершеннолетия.

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