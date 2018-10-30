2018-10-30T07:38:42+03:00
Экономика

Долг Уфы составляет 10,4 млрд рублей

Это чуть меньше половины всех доходов городской казны в этом году
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 30 октября, во время очередного оперативного совещания в уфимской мэрии замглавы городской администрации Гульнара Валиева озвучила, сколько Уфа должна кредитным и бюджетным организациям. По ее словам, муниципальный долг башкирской столицы на данный момент составляет 10,4 млрд рублей.

-Из них 6,9 млрд рублей – кредиты кредитных организаций, а 3,1 млрд рублей - кредиты бюджетных организаций. Всего нам удалось уменьшить нагрузку на 900 млн рублей. На обслуживание сейчас уходит порядка 900 млн рублей, поэтому перекредитование будет неэффективным, - отметила она.

Что будет с муниципальным долгом и как его планируется погашать, пока не известно.

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