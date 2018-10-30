В Башкирии водитель сбил насмерть мужчин, оформлявших ДТП

СЕГОДНЯ 07:20 2018-10-30T07:23:41+03:00

В Башкирии молодой водитель устроил аварию, в которой погибли двое мужчин

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В Башкирии 21-летний парень за рулем автомобиля «Kia» насмерть сбил двух мужчин, оформлявших ДТП.

По данным ГИБДД республики, авария произошла вечером в понедельник, на первом километре дороги Мелеуз-Антоновка.

По словам очевидцев, изначально на место ДТП приехал аварийный комиссар и родственники одного из участников инцидента. Двое мужчин 70 и 53 лет стояли на обочине, когда их на скорости сбил третий автомобиль «Kia». К несчастью, пострадавшие скончались на месте.

Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.