В Башкирии водитель сбил насмерть мужчин, оформлявших ДТП
Авария произошла в Мелеузовском районе
В Башкирии молодой водитель устроил аварию, в которой погибли двое мужчин
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В Башкирии 21-летний парень за рулем автомобиля «Kia» насмерть сбил двух мужчин, оформлявших ДТП.
По данным ГИБДД республики, авария произошла вечером в понедельник, на первом километре дороги Мелеуз-Антоновка.
По словам очевидцев, изначально на место ДТП приехал аварийный комиссар и родственники одного из участников инцидента. Двое мужчин 70 и 53 лет стояли на обочине, когда их на скорости сбил третий автомобиль «Kia». К несчастью, пострадавшие скончались на месте.
Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.