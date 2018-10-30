Новый мэр Уфы начал первое оперативное совещание с разговора о бане
Ульфат Мустафин обратился к чиновникам
Фото: http://gaz-servis.ru
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Новый мэр Уфы Ульфат Хусаинов начал свое оперативное совещание с вопроса о состоянии здания бани на пересечении улиц Пархоменко и Чернышевского.
Чиновникам оказалось не так просто выяснить, чье ведомство отвечает за строение в центре столицы.
- Городскому жителю неинтересно – заказчик отвечает, подрядчик или еще кто. Люди ездят и видят – безвластие. Если нет хозяина – найдите! Если это памятник – найдите инвестора и налаживайте, - распорядился Мустафин.
После мэр предупредил, что будет постоянно объезжать город.
- Возникнут вопросы – спрос будет самый сильный, – обратился к главам районов столицы сити-менеджер.