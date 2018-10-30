«Салават Юлаев» на своем льду уступил московскому «Динамо»

СЕГОДНЯ 06:37 2018-10-30T06:46:08+03:00

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Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в овертайме проиграл московскому «Динамо».

В этот вечер любителей хоккея из Башкирии ждала любопытная игра. Противник «юлаевцев» понимал, что хозяева льда играют второй день подряд, поэтому от встречи москвичи ожидали только победы. Естествено, что подопечные Николая Цулыгина просто так свои очки отдавать не хотели.

В итоге первую шайбу забросил Вячеслав Основин. Через пару минут гости сравняли счет – ворота Юхи Метсолы поразил Евгений Мозер. На 33 минуте встречи хозяев вывел вперед Петр Хохряков. И уже через 40 секунд «динамики» сравнили счет. Команды затянули игру до овертайма.

К сожалению, в нем уфимцы повторили сюжет прошлой встречи с «Авангард». Линус Умарк перед сменой зачем-то отдал передачу вратарю, тот не совсем удачно обработал, ее и вернул Основину. Тот попытался отдать ее Арзамасцеву. В этот момент у пятака появился нападающий гостей, который перехватил шайбу и умудрился забить ее.

Следующая игра «Салавата Юлаева» состоится уже в этот четверг. Противник – московский «Спартак».