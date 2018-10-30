В Башкирии похолодает до -12 градусов

СЕГОДНЯ 06:11 2018-10-30T06:11:45+03:00

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В Башкирии из-за сильных холодов и дождя объявляется штормовое предупреждение.

По данным МЧС республики, 30 октября сильные порывы ветра могут усилится до опасных 17 метров в секунду. Помимо этого, по республике возможна пасмурная погода с осадками – дождь и снег. Температура воздуха ночью в некоторых районах может упасть до -12 градусов. Днем столбик термометра будет держаться на нулевом уровне.

Из-за изменений погоды на дорогах республики возможно ухудшение видимости до 500 метров. На дорожном покрытии может появиться гололед, поэтому водителям следует быть максимально внимательными.