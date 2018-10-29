Радий Хабиров посетил выставку Камиля Бузыкаева

СЕГОДНЯ 20:51 2018-10-29T21:00:27+03:00

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Радий Хабиров посетил выставку уфимского карикатуриста Камиля Бузыкаева.

Сегодня вечером, 29 октября, врио главы Башкирии Радий Хабиров пришел на выставку карикатуриста Камиля Бузыкаева. Артист известен в республике за свои шаржи, которые Бузыкаев каждый раз рисует на злобу дня. Все они так или иначе связаны с социальной стороной жизни – автор изображает вещи, которые беспокоят жителей Башкирии.

Для Хабирова шаржи Бузыкаева вещь не новая, он признался, что в рабочем кабинете в Красногорске у него была одна из картин.

- Знаете, я не могу сказать, что со всем согласен. Но это творчество свободного человека, который живет интересами республики. Я попросил его посмотреть на мир другими глазами и постараться передать, что в армии чиновников есть хорошие люди, - рассказал журналистам Хабиров.