Радий Хабиров посетил выставку Камиля Бузыкаева
Радий Хабиров посетил выставку уфимского карикатуриста Камиля Бузыкаева.
Сегодня вечером, 29 октября, врио главы Башкирии Радий Хабиров пришел на выставку карикатуриста Камиля Бузыкаева. Артист известен в республике за свои шаржи, которые Бузыкаев каждый раз рисует на злобу дня. Все они так или иначе связаны с социальной стороной жизни – автор изображает вещи, которые беспокоят жителей Башкирии.
Для Хабирова шаржи Бузыкаева вещь не новая, он признался, что в рабочем кабинете в Красногорске у него была одна из картин.
- Знаете, я не могу сказать, что со всем согласен. Но это творчество свободного человека, который живет интересами республики. Я попросил его посмотреть на мир другими глазами и постараться передать, что в армии чиновников есть хорошие люди, - рассказал журналистам Хабиров.