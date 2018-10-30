В Башкирии во дворе дома сбили пожилого мужчину

СЕГОДНЯ 05:59 2018-10-30T06:00:26+03:00

В Туймазах водитель сбил пешехода прямо во дворе жилого дома

Изменить размер текста: A A

В Туймазах во дворе жилого дома по улице 70-летия СССР легковушку сбила пожилого мужчину.

Известно, что 48-летний водитель автомобиля «Opel» двигался по дворовой территории задним ходом. По всей видимости, мужчина не рассчитал скорость и совершил наезд на 65-летнего пешехода, проходящего мимо. К сожалению, мужчина получил серьезные травмы – самостоятельно встать он уже не смог. Вскоре на место приехали медики.

Пострадавшим оказался 65-летний житель Уфы. Сейчас он находится в местной больнице. Автоинспекторам предстоит выяснить все подробности ДТП.