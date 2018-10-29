2018-10-29T19:01:06+03:00
Общество

Уфимец смог исправить ошибки в свидетельстве о рождении

Горожанину помогли журналисту
Рустем АХУНОВ
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Уфимцу заменили свидетельство о рождении с ошибкамиУфимцу заменили свидетельство о рождении с ошибками
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Уфимец Геннадий Юдин добился того, что в его свидетельстве о рождении исправили ошибки, сообщает телеканал «ВсяУфа».

Оказалось, что в документе его имя написано с одной буквой «н», а отчество и вовсе не было указано. Естественно, что с такими бумагами у него постоянно возникали проблемы. Для того, чтобы ускорить исправление ошибки, мужчина обратился к журналистам.

Уже вместе с корреспондентами Геннадий Юдин обратился в архив Уфимского района. Там удалось найти его старое свидетельство о рождении, в котором также была ошибка в имени.

Через пару дней пенсионеру выдали «правильный» документ.

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