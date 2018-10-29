В Уфе произошел хлопок газа, есть пострадавший

СЕГОДНЯ 18:16 2018-10-29T18:16:56+03:00

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В Уфе взорвался склад в поселке Мокроусово.

По данным МЧС Башкирии, сообщение об инциденте в Кировском районе Уфы поступило на пульт диспетчера в 13:15 по уфимскому времени. На место немедленно выехали сотрудники аварийных служб – спасатели и медики.

Прибывшие на место оперативные сотрудники установили, что хлопок произошел в здании небольшого одноэтажного склада. Во время инцидента пострадал один мужчина, его доставили в уфимскую больницу №22.

Сейчас эксперты устанавливают причину хлопка. Здание получило поврждения, но не загорелось.