В Уфе произошел хлопок газа, есть пострадавший
ЧП случилось в поселке Мокроусово
В Уфе произошел хлопок на складе
Изменить размер текста:
В Уфе взорвался склад в поселке Мокроусово.
По данным МЧС Башкирии, сообщение об инциденте в Кировском районе Уфы поступило на пульт диспетчера в 13:15 по уфимскому времени. На место немедленно выехали сотрудники аварийных служб – спасатели и медики.
Прибывшие на место оперативные сотрудники установили, что хлопок произошел в здании небольшого одноэтажного склада. Во время инцидента пострадал один мужчина, его доставили в уфимскую больницу №22.
Сейчас эксперты устанавливают причину хлопка. Здание получило поврждения, но не загорелось.