2018-10-29T18:17:21+03:00
Общество

Радий Хабиров нашел средства на снегоуборочную технику для Уфы

Глава Башкирии встретился с новым мэром столицы
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров встретился с Ульфатом МустафинымРадий Хабиров встретился с Ульфатом Мустафиным
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Радий Хабиров рассказал, что подписал договор о предоставлении Уфе средств для закупки новой снегоуборочной техники.

- Конечно, Уфа это и есть Башкортостан. Четверть населения республики проживает в Уфе. Республиканские и муниципальные власти должны работать вместе, - заявил глава республики.

О закупке новой техники Хабиров упоминал во время беседы с новым мэром Уфы Ульфатом Мустафиным.

- В самое ближайшее время город получит эту технику. Помощь оказывают из регионального фонда, поэтому она будет быстрой. Нам нужно встретиться с членами правительства, чтобы понять стратегию развития города, - обратился у Хабиров к Мустафину.

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