В Башкирии объявляется штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 18:17 2018-10-29T18:17:42+03:00

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В Башкирии из-за сильного ветра и заморозков объявляется штормовое предупреждение.

По данным МЧС республики, помимо этого на территории Башкирии ожидается резкое усиление ветра, ночью его порывы усилятся до опасных 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха может упасть до -12 градусов, днем будет заметно теплее – всего -2 градуса. Из осадков в республике возможен небольшой мокрый снег.

На отдельных участках дорог возможно ухудшение прямой видимости до 500 метров в секунду. В связи с этим водителей просят быть максимально внимательными на дорогах.