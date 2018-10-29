2018-10-29T18:17:42+03:00
Общество

В Башкирии объявляется штормовое предупреждение

В МЧС предупреждают об опасности
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии из-за снега и сильного ветра объявляется штормовое предупреждениеВ Башкирии из-за снега и сильного ветра объявляется штормовое предупреждение
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В Башкирии из-за сильного ветра и заморозков объявляется штормовое предупреждение.

По данным МЧС республики, помимо этого на территории Башкирии ожидается резкое усиление ветра, ночью его порывы усилятся до опасных 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха может упасть до -12 градусов, днем будет заметно теплее – всего -2 градуса. Из осадков в республике возможен небольшой мокрый снег.

На отдельных участках дорог возможно ухудшение прямой видимости до 500 метров в секунду. В связи с этим водителей просят быть максимально внимательными на дорогах.

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