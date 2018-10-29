2018-10-29T16:46:18+03:00
Общество

Суд взыскал с мэрии Уфы 6,7 миллиона

Администрация города не смогла вовремя оплатить услуги подрядчика
Рустем АХУНОВ
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Суд обязал мэрию Уфы выплатить 6,7 миллиона рублейСуд обязал мэрию Уфы выплатить 6,7 миллиона рублей
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Арбитражный суд Башкирии взыскал с управления по благоустройству Уфы 6,7 миллиона рублей за новогоднее украшении площади.

По данным из открытых источников, в прошлом году представители городской администрации заказали у подрядчика украшения площади перед Конгресс-холлом к новому, 2018, году. Компания установила новогоднюю ель, построила ледяной городок и обустроила горки.

Однако услуги компании по какой-то причине в мэрии не оплатили. В итоге дело дошло до арбитража. В итоге суд взыскал с ответчика 6,7 миллиона рублей долга.

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