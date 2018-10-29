2018-10-29T19:41:45+03:00
Происшествия

В Башкирии поймали пьяного водителя школьного автобуса

Мужчину задержали в Стерлибашевском районе
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии задержали пьяного водителя школьного автобусаВ Башкирии задержали пьяного водителя школьного автобуса
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В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя школьного.

По данным республиканских автоинспекторов, первоначально автобус остановили для проверки документов в селе Стерлибашево на улице Ленина. Во время разговора гаишник почувствовал запах алкоголя, исходящий от водителя. 51-летнему мужчине предложили пройти в полицейский автомобиль и пройти медицинское освидетельствование.

Алкотестер показал, что в литре выдыхаемого водителем воздуха содержится 0,242 спирта.

В отношении водителя возбудили дело об административном нарушении. Мужчина может лишиться права управлять автомобилем на срок до двух лет.

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