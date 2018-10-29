В Уфе снесли недостроенный коттедж

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-29T15:59:39+03:00

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В Кировском районе Уфы власти города снесли недостроенный дом.

Известно, что хозяин начал стройку без разрешения контролирующих структур. Естественно, что через некоторое время постройкой заинтересовались в мэрии Уфы.

- Собственник земли в поселке Чесноковке, имеющий право использовать ее для индивидуального строительства, пытался построить многоквартирный дом. Застройщик не отреагировал на административные меры, - сообщили в мэрии Уфы.

В итоге многострадальный дом снесли. Суд сделать это самого застройщика.