В Уфе снесли недостроенный коттедж
Здание начали строить без разрешения
В Уфе снесли недостроенный коттедж
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В Кировском районе Уфы власти города снесли недостроенный дом.
Известно, что хозяин начал стройку без разрешения контролирующих структур. Естественно, что через некоторое время постройкой заинтересовались в мэрии Уфы.
- Собственник земли в поселке Чесноковке, имеющий право использовать ее для индивидуального строительства, пытался построить многоквартирный дом. Застройщик не отреагировал на административные меры, - сообщили в мэрии Уфы.
В итоге многострадальный дом снесли. Суд сделать это самого застройщика.