В Башкирии разыскивают двух разбойников, убивших мужчину
Бандиты родом из Зианчуринского района
В Башкирии разыскивают двух подозреваемых в убийстве
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В Башкирии полицейские разыскивают двух подозреваемых в убийстве жителя села Исянгулово.
Известно, что преступление произошло в минувшее воскресенье, 28 октября. В больницу Исянгулово доставили 29-летнего парня с огнестрельном ранением. Вскоре он скончался. Сообщение о случившемся медики передали полицейским.
По предварительным данным, к убийству могут быть причастными Роман Ибатуллин и Артем Мавхутдинов. Оба мужчины родом из села, где произошло убийство. Подозреваемые могут передвигаться на отечественной «восьмерке» фиолетового цвета.
Если вы узнали этих мужчин, пожалуйста, сообщите в полицию по телефону 102.