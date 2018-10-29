В Башкирии разыскивают двух разбойников, убивших мужчину

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-29T15:30:52+03:00

В Башкирии разыскивают двух подозреваемых в убийстве

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В Башкирии полицейские разыскивают двух подозреваемых в убийстве жителя села Исянгулово.

Известно, что преступление произошло в минувшее воскресенье, 28 октября. В больницу Исянгулово доставили 29-летнего парня с огнестрельном ранением. Вскоре он скончался. Сообщение о случившемся медики передали полицейским.

По предварительным данным, к убийству могут быть причастными Роман Ибатуллин и Артем Мавхутдинов. Оба мужчины родом из села, где произошло убийство. Подозреваемые могут передвигаться на отечественной «восьмерке» фиолетового цвета.

Если вы узнали этих мужчин, пожалуйста, сообщите в полицию по телефону 102.