2018-10-29T14:56:17+03:00
Политика

Владимир Жириновский встретится в Уфе с Радием Хабировым

Политик прибыл в башкирскую столицу
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Владимир Жириновский в Уфе встретится с Радием ХабировымВладимир Жириновский в Уфе встретится с Радием ХабировымФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прибыл в Уфу для встречи с Радием Хабировым.

Известно, что в башкирскую столицу Жириновский прилетел днем в понедельник, 29 октября. По всей видимости, Владимир Вольфович прибыл в Уфу для встречи с Радием Хабировым, занявшим пост врио главы Башкирии несколько недель назад.

Помимо этого политик прочитает лекцию для студентов одного из вузов Уфы и побывает на хоккейном матче между уфимским «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо».

Сразу по прибытию в башкирскую столицу политик отметил холодный уфимский климат

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд взыскал с мэрии Уфы 6,7 миллиона
В Уфе снесли недостроенный коттедж
В Башкирии разыскивают двух разбойников, убивших мужчину
В ХМАО поймали двух путан из Башкирии
Ульфат Мустафин стал новым мэром Уфы
Радий Хабиров пригрозил руководству ГИБДД Башкирии
Банк УРАЛСИБ принял участие в этапе регионального чемпионата WorldSkills-2018 в Уфе
Радий Хабиров приостановил выдачу лицензий на добычу камня
Две девятиклассницы из Башкирии стали жертвами сексуального насилия
Больницы Башкирии смогут выдавать справки и рецепты в электронном виде
Радий Хабиров отменил указ Рустэма Хамитова
В Башкирии компания задолжала сотрудникам 400 тысяч рублей
На дорогах Башкирии появится 450 дополнительных видеокамер
Радий Хабиров прокомментировал конфликт в Темясово
В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП
Радий Хабиров остался недоволен работой минздрава Башкирии
Радий Хабиров раскритиковал рынок междугородних перевозок