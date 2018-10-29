Владимир Жириновский встретится в Уфе с Радием Хабировым
Политик прибыл в башкирскую столицу
Владимир Жириновский в Уфе встретится с Радием ХабировымФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прибыл в Уфу для встречи с Радием Хабировым.
Известно, что в башкирскую столицу Жириновский прилетел днем в понедельник, 29 октября. По всей видимости, Владимир Вольфович прибыл в Уфу для встречи с Радием Хабировым, занявшим пост врио главы Башкирии несколько недель назад.
Помимо этого политик прочитает лекцию для студентов одного из вузов Уфы и побывает на хоккейном матче между уфимским «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо».
Сразу по прибытию в башкирскую столицу политик отметил холодный уфимский климат