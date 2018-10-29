Владимир Жириновский встретится в Уфе с Радием Хабировым

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-29T14:56:17+03:00

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прибыл в Уфу для встречи с Радием Хабировым.

Известно, что в башкирскую столицу Жириновский прилетел днем в понедельник, 29 октября. По всей видимости, Владимир Вольфович прибыл в Уфу для встречи с Радием Хабировым, занявшим пост врио главы Башкирии несколько недель назад.

Помимо этого политик прочитает лекцию для студентов одного из вузов Уфы и побывает на хоккейном матче между уфимским «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо».

Сразу по прибытию в башкирскую столицу политик отметил холодный уфимский климат