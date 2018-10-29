Радий Хабиров пригрозил руководству ГИБДД Башкирии

СЕГОДНЯ 13:39 2018-10-29T13:40:37+03:00

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Радий Хабиров возмутился количеству смертей на дорогах Башкирии.

Руководитель региона отметил, что за девять месяцев 2018 года на дорогах республики погибло 389 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число выросло на 27 человек.

- Я не очень понимаю, как мы будем исполнять указания Кремля. Я буду за этот вопрос отвечать. А краснеть я не хочу, и буду. Ставьте вопрос о смене руководства ГИБДД. За девять месяцев погибло почти 400 человек. Говоря о руководителях-офицерах, если ставится вопрос, то он либо уходит за угол и стреляется, либо достойно увольняется, - заявил Радий Хабиров.