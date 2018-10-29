2018-10-29T14:14:25+03:00
Общество

Ульфат Мустафин стал новым мэром Уфы

Депутаты горсовета провели голосование
Рустем АХУНОВ
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Фото: gaz-servis.ruФото: gaz-servis.ru
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Новым мэром Уфы стал Ульфат Мустафин.

Напомним, что ранее свой пост досрочно покинул Ирек Ялалов, ушедший трудиться в Федеральный совет. В мэрии объявили конкурс на право занять кресло уфимского сити-менеджера.

Первый список кандидатов состоял из порядка 30 человек. Позже он сократился до 9 человек. В итоге последний экзамен смогли сдать только три кандидата.

До должности мэра 59-летний Ульфат Мустафин трудился в крупной газовой компании в должности руководителя отдела. Родом Ульфат Мансурович из Чекмагушевского района республики. Выпускник уфимского техникума легкой промышленности и авиционного института.

Нового мэра можно назвать хозяйственником - Мустафин успел поработать в сфере ЖКХ, а место в газовой компании занимал с 90-ых годов.

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