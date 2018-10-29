2018-10-29T14:35:24+03:00
Происшествия

В ХМАО поймали двух путан из Башкирии

Девушки работали в бане
Рустем АХУНОВ
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В ХМАО поймали двух проституток из БашкирииВ ХМАО поймали двух проституток из Башкирии
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Двух девушек из Башкирии поймали за занятием проституцией в поселке Белый Яр, что в Ханты-Мансийском автономном округе.

Известно, что, помимо двух девушек с низкой социальной ответственностью, полицейские поймали и организатора борделя – 47-летнюю жительницу Орска. Оказалось, что нелегальной деятельностью девушки занимаются с июня 2018 года.

Девушки оправдались тем, что не могли найти работу в Башкирии. Сейчас их ждет административная ответственность.

Организатора борделя также привлекут к ответственности, но у же к уголовной.

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