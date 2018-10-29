2018-10-29T12:59:43+03:00
Общество

Радий Хабиров приостановил выдачу лицензий на добычу камня

Глава Башкирии поручил навести порядок в области добычи ресурсов
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров попросил правительство разобраться с проблемой добычей природного камняРадий Хабиров попросил правительство разобраться с проблемой добычей природного камня
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Радий Хабиров временно приостановил выдачу разрешений на добычу природного камня в Башкирии.

На такое шаг глава республики решился после того, как посетил юго-восток Башкирии.

- Мы столкнулись с системной проблемой. Карьеров в одном Баймакском районе более 40. Разработка идет более 40 лет, а республика или район за это время практически ничего не получили. Такая ситуация имеет место быть во многих зауральских регионах, - отметил Хабиров.

С завтрешнего дня в республике прекратят выдачу лицензий на добычу природного камня. Помимо этого, в правительстве создадут рабочую группу, которая за неделю предложит план по решению возникшей проблемы.

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