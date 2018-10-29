Радий Хабиров приостановил выдачу лицензий на добычу камня
Радий Хабиров временно приостановил выдачу разрешений на добычу природного камня в Башкирии.
На такое шаг глава республики решился после того, как посетил юго-восток Башкирии.
- Мы столкнулись с системной проблемой. Карьеров в одном Баймакском районе более 40. Разработка идет более 40 лет, а республика или район за это время практически ничего не получили. Такая ситуация имеет место быть во многих зауральских регионах, - отметил Хабиров.
С завтрешнего дня в республике прекратят выдачу лицензий на добычу природного камня. Помимо этого, в правительстве создадут рабочую группу, которая за неделю предложит план по решению возникшей проблемы.