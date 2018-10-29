Две девятиклассницы из Башкирии стали жертвами сексуального насилия

СЕГОДНЯ 12:28 2018-10-29T12:28:19+03:00

В Башкирии за один день надругались над двумя школьницами

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В Башкирии за сутки надругались над двумя девятиклассницами, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

Известно, что первый случай произошел Сибай. Там злодей напал на девочку ранним утром – в 7:20 по местному времени.

Позже стало известно еще об этом похожем преступлении. На этот раз оно произошло в Кумертау. Случай также произошел ранним утром – в 7:30 по Уфе.

По факту обоих инцидентов стражи порядка возбудили уголовные дела. Сейчас полицейские разыскивают возможных преступников и устанавливают все подробности происшествия.