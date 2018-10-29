Две девятиклассницы из Башкирии стали жертвами сексуального насилия
Извращенцев разыскивают полицейские
В Башкирии за один день надругались над двумя школьницами
Изменить размер текста:
В Башкирии за сутки надругались над двумя девятиклассницами, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».
Известно, что первый случай произошел Сибай. Там злодей напал на девочку ранним утром – в 7:20 по местному времени.
Позже стало известно еще об этом похожем преступлении. На этот раз оно произошло в Кумертау. Случай также произошел ранним утром – в 7:30 по Уфе.
По факту обоих инцидентов стражи порядка возбудили уголовные дела. Сейчас полицейские разыскивают возможных преступников и устанавливают все подробности происшествия.