Больницы Башкирии смогут выдавать справки и рецепты в электронном виде
Республиканские депутаты изменили закон
Частные больницы Башкирии смогут выдавать рецепты и справки в электронном виде
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В Башкирии частные больницы смогут выдавать справки и рецепты в электронном виде.
Соответствующие изменения в региональном законодательстве приняли депутаты государственного собрания республики. Председатель Курултая Константин Толкачев прокомментировал применение нового вида документооборота.
- Такой вид обращения с документами становится популярнее во всех областях. Корректировка законодательства должна проходить своевременно. Помимо этого частные медорганизации смогут создавать информационные системы с данными о пациентах. Для этого они должны соблюдать требования в области персональных данных, - объяснил Толкачев.