Радий Хабиров отменил указ Рустэма Хамитова

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-29T12:12:43+03:00

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Радий Хабиров распорядился отменять указ Рустэма Хамитов об объединении двух университетов.

Напомним, что ранее власти республики хотели объединить БАГСУ и учебный центр государственной службы занятости населения. Такой шаг планировалось сделать для улучшения ситуации с подготовкой кадров для государственной службы. Было известно, что объединение должно было пройти еще до первого октября.

Указ от отмене реорганизации появился на сайте нормативно-правовых актов республики в минувший четверг, 25 октября. Причины подобного решения не озвучиваются.