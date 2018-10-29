В Башкирии компания задолжала сотрудникам 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-29T10:52:33+03:00

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В Межгорье предприниматель задолжал своим подчиненным 400 тысяч рублей.

Известно, что руководитель предприятия не выплачивал сотрудникам зарплаты и деньги за отпуск и выходные пособия. Рабочие обратились за помощью в прокуратуру.

В итоге представители надзорного ведомства внесли в адрес нерадивого начальника предписания с требованием устранить нарушения. Помимо этого в отношении компании возбуждено дело об административном нарушении – невыплата зарплаты в срок. Эти материалы прокуратура отравит для рассмотрения в гострудинспекцию.