В Башкирии компания задолжала сотрудникам 400 тысяч рублей
В дело вмешалась прокуратура
В Башкирии предприниматель задолжал сотрудникам 400 тысяч рублей
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В Межгорье предприниматель задолжал своим подчиненным 400 тысяч рублей.
Известно, что руководитель предприятия не выплачивал сотрудникам зарплаты и деньги за отпуск и выходные пособия. Рабочие обратились за помощью в прокуратуру.
В итоге представители надзорного ведомства внесли в адрес нерадивого начальника предписания с требованием устранить нарушения. Помимо этого в отношении компании возбуждено дело об административном нарушении – невыплата зарплаты в срок. Эти материалы прокуратура отравит для рассмотрения в гострудинспекцию.