2018-10-29T10:52:33+03:00
Происшествия

В Башкирии компания задолжала сотрудникам 400 тысяч рублей

В дело вмешалась прокуратура
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии предприниматель задолжал сотрудникам 400 тысяч рублейВ Башкирии предприниматель задолжал сотрудникам 400 тысяч рублей
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В Межгорье предприниматель задолжал своим подчиненным 400 тысяч рублей.

Известно, что руководитель предприятия не выплачивал сотрудникам зарплаты и деньги за отпуск и выходные пособия. Рабочие обратились за помощью в прокуратуру.

В итоге представители надзорного ведомства внесли в адрес нерадивого начальника предписания с требованием устранить нарушения. Помимо этого в отношении компании возбуждено дело об административном нарушении – невыплата зарплаты в срок. Эти материалы прокуратура отравит для рассмотрения в гострудинспекцию.

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