2018-10-29T09:58:19+03:00
Общество

Радий Хабиров прокомментировал конфликт в Темясово

Глава Башкирии оправдал недовольство местных жителей
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров рассказал о конфликте в ТемясовоРадий Хабиров рассказал о конфликте в Темясово
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Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал конфликт месячной давности в Темясово.

Напомним, что тогда группа местных жителей устроила драку с приезжими, работавшими на карьере по добыче камня. По официальной версии, рабочие обидели сестру одного из местных ребят.

- Вы знаете, до чего людей доводите? Я категорически отрицательно отношусь к любым проявлениям незаконного поведения, особенно когда они принимают массовый характер с молодежью. Но молодежь-то взорвалась в том числе. Если грабили, то они понимали, что несправедливо. Поэтому вот так и подходят – когда люди справедливо возмущаются, какие-то приходят, подхватывают и уводят нашу молодежь, - отметив Хабиров, говоря о добыче ресурсов в республике.

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