На дорогах Башкирии появится 450 дополнительных видеокамер

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-29T12:13:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 29 октября, в Уфе состоялось оперативное совещание правительстве Башкирии под руководством врио главы Башкирии. Радий Хабиров потребовал у ряда чиновников усилить работу по обеспечению безопасности дорожного движения. Руководитель региона остался недоволен тем, что республиканские власти все еще не смогли получить дополнительные деньги из федерального бюджета на эти цели.

С резкой критикой на региональных чиновников Хабиров обрушился во время доклада министра экономического развития Башкирии Сергея Новикова. Министр заявил, что в этом году власти республики подали заявку на получение 161 млн рублей из федерального бюджета на дополнительное обеспечение безопасности дорожного движения.

- Вместе с ГИБДД были подготовлены и идентифицированы места по размещению камер фото и видео фиксации. До 2024 года их должно быть 450. Также, исходя из мест концентрации ДТП, было установлено, где должны появиться ограждения и нанесена разметка. Соответствующая заявка была направлена, она находится на рассмотрении, - заявил Сергей Новиков.