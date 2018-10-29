В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП
Молодого человека доставили в больницу
В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП в Абзелиловском районе
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В Башкирии 21-летний водитель ВАЗ 2115 вылетел с трассы и разбил автомобиль.
Известно, что авария произошла ранним утром в воскресенье, 28 октября на первом километре дороги Ахметово-Кирдасово. По всей видимости, молодой парень возвращался домой от друзей, и не справился с управлением на заснеженной трассе.
В итоге машину выкинуло с дороги. Водитель отечественной легковушки получил травмы. В ГИБДД республики отметили, что в момент ДТП он был пьян.
Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировали 16 ДТП, в которых пострадал 21 человек.