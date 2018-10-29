2018-10-29T09:23:55+03:00
Общество

Радий Хабиров остался недоволен работой минздрава Башкирии

Врио главы республики не устраивает работа чиновников
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров недоволен проваленным конкурсом на закупку передвижных медицинских центровРадий Хабиров недоволен проваленным конкурсом на закупку передвижных медицинских центров
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Радий Хабиров обрушился с критикой на министерство здравоохранения, не сумевшее в сроки провести конкурс на обеспечение республики передвижными медицинскими пунктами.

- Уже не первый раз слышу, что у вас люди не заявляются на конкурсы. Вы такие большие начальники? Почему вы не работаете, деньги ведь есть. Если вы используете, то мы существенно изменим ситуацию, - рассказал Хабиров.

Затем глава региона отметил, что во многиих районах республики существует проблема с трудоустройством врачей в больницы и поликлиники.

- Я был в зауралье. В поликлиники страшно заходить на самом деле. Ко мне подходят главные врачи, молодые, глаза горят. Но что вы делаете? Вы им жилы тянете? Первый контракт заключается на полгода. Я первый раз такое вообще слышу. Это ладно, но второй контракт заключается на год. Зачем? За полгода невозможно понять, подходит ли врач? Практику эту прекращайте.

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