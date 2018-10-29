2018-10-29T09:04:02+03:00
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Радий Хабиров раскритиковал рынок междугородних перевозок

Врио главы Башкирии возмутился количеством «Ларгусов» на трассах
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров рассказал, что ему не понравилось на рынке междугородних пассажирских перевозок.

- Вот почему появляются эти «Ларгусы»? «Башавтотранс» отказался возить маршрут Акъяр-Уфа. Что тут можно говорить? На место пришли какие-то перевозчики с Оренбургской области. Государственный перевозчик это ключевая компания, артерия, которая соединяет. «Башавтотранс» это социальная история, поэтому я жду решения по этой ситуации, - отметил Хабиров.

Напомним, что на этих выходных глава республики выезжал осматривать башкирское зауралье. Там главы районов рассказали ему о состоянии дел, также Хабиров сам стал свидетелем того, что почти вся трасса занята отечественными «Ларгусами», за рулем которых таксисты, работающие в круглосуточном режиме и частенько создающие аварийные ситуации на дорогах. Врио главы Башкирии поручил разобраться с этой проблемой.

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