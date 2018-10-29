2018-10-29T08:50:44+03:00
Политика

Радий Хабиров: Не превращайте республику в «заказник»

Глава Башкирии обратился к своим подчиненным на оперативке
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров раскритиковал работу министра экологииРадий Хабиров раскритиковал работу министра экологии
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Радий Хабиров на оперативном совещании обрушился с критикой на силовиков и чиновников от экологии.

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об итогах поездки в башкирское зауралье. До главы региона дошла весьма неприятная информация о состоянии дел.

- Я много чего наслушался. Люди говорят, что у каждого карьера есть маленькие начальники – и местные, и республиканские. Это проявления коррупционной деятельности. Я от этой истории не отстану. Второй вопрос – почему там местные жители не работают? Почему техника ездит по общим дорогам? Это возмутительно и преступно. Разбирайтесь, я некоторым коллегам, которые там при власти, не доверяю, - заявил Хабиров.

Затем Хабиров переключился на ситуацию с лесами и охотой. Обращался он лично к министру экологии Илдару Хадыеву.

- Тянуть не нужно. В следующих поездках я узнаю, что в лесах происходит и про ситуацию с животным миром. Люди берут лицензию, и приезжают в наши леса со всей страны. Всю живность уничтожают! Люди в лес боятся зайти – там из пулеметов только не стреляют. Зачем это допускаем? Глава Баймакского района указывал мне на некоторых лиц. Не превращайте республику в заказник, куда все баловаться ездят!

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