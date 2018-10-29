В Башкирии в торговом центре поймали питона
Рептилия убежала из контактного зоопарка
В Башкирии в торговом центре поймали питона
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В торговом центре Стерлитамака поймали огромного питона, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».
По данным журналистов, змея жила в контактном зоопарке, расположенном в торговом центре Стерлитамака. Пока неизвестно как, но рептилии удалось выбраться из террариума. После этого питон отправился «гулять» по моллу.
В одном из магазинов питон уронил манекены, прибежавший на шум продавец испугался, и сообщил о случившемся сотрудникам зоопарка. К счастью, на этот момент торговый центр был закрыт. Известно, что никто из сотрудников магазина не пострадал.
В Башкирии из контактного зоопарка убежал питон.