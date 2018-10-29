2018-10-29T07:56:38+03:00
Происшествия

В Башкирии двое парней украли швейную машинку товарища

Жуликов задержали полицейские
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии полицейские раскрыли кражу швейной машинкиВ Башкирии полицейские раскрыли кражу швейной машинки
Изменить размер текста:

В Мелеузовском районе полицейские раскрыли кражу швейной машинки и калитки.

Известно, что с обращением о краже в полицию обратился один из местных жителей. Мужчина объяснил, что неизвестные украли из его гаража швейную машинку «Зингер» и металлическую калитку. На место выехали стражи порядка.

Полицейским удалось найти подозреваемых по горячим следам. Они признали вину и объяснили поступок тем, что были пьяны. Похищенное они сдали в пункт приема металла. По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радий Хабиров прокомментировал конфликт в Темясово
В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП
Радий Хабиров остался недоволен работой минздрава Башкирии
Радий Хабиров раскритиковал рынок междугородних перевозок
Радий Хабиров: Не превращайте республику в «заказник»
В Башкирии в торговом центре поймали питона
В Уфе сгорела машина по розливу меда
На улицы Уфы вышли 250 единиц снегоуборочной техники
В Уфе разыскивают родственников тяжело больного мужчины
В ночной аварии в Уфе погибли два человека
Пропавший в Уфе 22-летний Ильназ Мусин нашелся
В Башкирии полиция разыскивает педофила, напавшего на подростка
В Башкирии завершились поиски 47-летнего Марата Хисматуллина
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ветра и гололеда
В Башкирии прошел первый индустриальный форум «Алтын Кулдар»
Уфимский «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над «Витязем»
Тройное ДТП в Белорецком районе Башкирии: пострадали семь человек
На горнолыжных курортах Башкирии появится единый SkiPass
Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 29 октября
В Башкирии 53-летний уфимец погиб под колесами иномарки
Глава Башкирии возмутился отсутствием врачей в районных поликлиниках
Машину уфимца разукрасили надписями «Я не мужик»
Радий Хабиров о Баймакском районе: «Я считаю, что вас просто грабят!»