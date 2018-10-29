В Башкирии двое парней украли швейную машинку товарища

СЕГОДНЯ 07:56 2018-10-29T07:56:38+03:00

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В Мелеузовском районе полицейские раскрыли кражу швейной машинки и калитки.

Известно, что с обращением о краже в полицию обратился один из местных жителей. Мужчина объяснил, что неизвестные украли из его гаража швейную машинку «Зингер» и металлическую калитку. На место выехали стражи порядка.

Полицейским удалось найти подозреваемых по горячим следам. Они признали вину и объяснили поступок тем, что были пьяны. Похищенное они сдали в пункт приема металла. По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».