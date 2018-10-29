В Уфе сгорела машина по розливу меда
Об этом сообщает МЧС по Башкирии
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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Накануне на пульт диспетчера МЧС по Башкирии поступило сообщение о возгорании в административном здании в Ленинском районе Уфы. Сотрудники экстренного ведомства незамедлительно выехали на место происшествия. По приезду пожарной охраны выяснилось, что в панельном трехэтажном доме загорелась установка по розливу меда.
По данным пресс-службы МЧС по Башкирии тушение пожара заняло почти час. Всего на месте возгорания работали три единицы техники и восемь человек личного состава.
Причины возгорания установки выясняют дознаватели МЧС, отметили в пресс-службе ведомства.