На улицы Уфы вышли 250 единиц снегоуборочной техники

СЕГОДНЯ 07:19 2018-10-29T07:19:56+03:00

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В связи с ухудшением погоды в башкирской столице, исполняющий обязанности главы администрации Уфы Салават Хусаинов поручил коммунальным службам перейти на усиленный режим работы. Согласно сообщению уфимской мэрии, дворники посыпают песком и солью тротуары. Это делается для того, чтобы предотвратить образование наледи.

Сегодня утром, 29 октября, на улицы города выведены 250 единиц техники для уборки снега и очистки улиц от гололеда.

По данным МЧС по Башкирии, сегодня в республике ожидается ухудшение погодных условий. Порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду, пойдет мокрый снег, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат и гололедица.