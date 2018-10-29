2018-10-29T07:08:47+03:00
Общество

В Уфе разыскивают родственников тяжело больного мужчины

Пенсионер лежит в одной из больниц города
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» разыскивают родных пациента одной из уфимских клинических больниц. По данным медиков его зовут Чернов Николай Григорьевич. Он перенес инсульт и с трудом разговаривает. К нему в больницу никто не приходит, сам он ничего о своих близких рассказать не может.

К поискам родственников мужчины подключились волонтеры. Они просят всех неравнодушных уфимцев оказать в поисках его близких. Всех, кто узнал человека с фотографии, просят позвонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 либо инфоргу поиска: Ксения 89178086808.

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