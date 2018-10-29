Пропавший в Уфе 22-летний Ильназ Мусин нашелся
Молодого человека разыскивали родственники и волонтеры
Фото: соцсети
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Родные и близкие 22-летнего Ильназа Мусина забили тревогу 26 октября, когда парень бесследно пропал в районе неврологической больницы. В последний раз его видели в Уфе на улице Советской. Обеспокоенные родственники обратились с заявлением о его пропаже в полицию. Вскоре к поискам Ильназа подключились волонтеры поисковой группы «Поиск детей-Уфа».
Добровольцы распространили ориентировки на молодого человека по социальным сетям и по городу. К счастью, все обошлось: Ильназа Мусина нашли, он жив и здоров. Добровольцы поблагодарили всех неравнодушных горожан за помощь в его поисках.