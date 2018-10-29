2018-10-29T09:57:11+03:00
Происшествия

В Башкирии полиция разыскивает педофила, напавшего на подростка

Вопиющий случай произошел в Сибае
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сотрудники полиции разыскивают неизвестного мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера. Ориентировки на него стремительно распространяются по социальным сетям.

Вопиющий случай произошел в минувшую субботу, 27 октября в Сибае. В Дежурную часть позвонил мужчина и сообщил, что на его 15-летнюю дочь напали в парке имени Маяковского. Согласно показаниям, подозреваемый был одет в синие или черные джинсы и черную куртку.

Приметы нападавшего: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 170 см, славянской внешности, волосы темные короткие с проседью.

Всех, кто обнаружит местонахождение данного мужчины, просят незамедлительно позвонить в Дежурную часть отдела полиции по Сибаю по номерам: (34775) 5-45-02 или 5-44-02.

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