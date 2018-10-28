2018-10-28T18:03:05+03:00
Спорт

Уфимский «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над «Витязем»

Два очка своей команде принес точный бросок Кемппайнена.
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Витязь» на своем льду. Матч, проходивший под сводами «Уфа-Арены», завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Николая Цулыгина.

Первой шайбы зрителям пришлось ждать 32 минуты. В середине второго периода отличился Вячеслав Основин, замкнувший передачу Владимира Ткачева. Через три минуты счет сравнял Артем Швец-Роговой. Победу же своей команде принес точный бросок Йоонаса Кемппайнена в самом начале третьего периода. Очки в свою копилку занесли Теему Хартикайнен и Линус Умарк.

«Юлаевцы» Уфы продолжают борьбу с «Ак Барсом» и «Авангардом» за второе место на «Востоке». Бесспорно лидирует в турнирной таблице «Автомобилист» из Екатеринбурга. «Витязь» занимает седьмую строчку на «Западе». В зачете подмосковной команды – 19 очков, конкуренцию в борьбе за место в плей-офф ей составляют рижское «Динамо», «Слован» из Братиславы, московское «Динамо» и «Северсталь».

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