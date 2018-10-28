Тройное ДТП в Белорецком районе Башкирии: пострадали семь человек
Один из пострадавших - пятилетний ребенок
Фото: МЧС по РБ
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Семь человек, в том числе пятилетний ребенок пострадали при столкновении трех машин на дороге Уфа – Инзер - Белорецк.
ДТП случилось сегодня, 28 октября, около пяти часов вечера близ населенного пункта Улуега. По данным МЧС по Башкирии, столкнулись «Лада Ларгус», «Лада Гранта» и «Киа Рио». Пострадавших отправили в Центральную районную больницу Белорецка.
Из-за чего произошла авария, позже скажут сотрудники ГИБДД. Сейчас на месте ДТП работают 24 представителя РСЧС и 9 машин.
- Затруднения движения в обоих направлениях нет, - заверили в ведомстве.
Фото: МЧС по РБ