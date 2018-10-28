2018-10-28T15:10:31+03:00
Общество

Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 29 октября

Мокрый снег, сильный ветер и минусовая температура сулят водителям проблемы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики поделились прогнозом погоды на понедельник, 29 октября. Начало недели выдастся по-зимнему неприветливым.

В Уфе будет прохладно, около +2..+3 градусов, ночью температура уйдет в минус. При этом возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер будет преимущественно северо-западным с порывами до 13 м/с.

В остальных городах республики погода будет примерно такой же. В Стерлитамаке воздух прогреется сильнее, до +6 градусов, но ночью и здесь будут заморозки. Ожидаются ливни и ветер до 12 м/с.

В Нефтекамске будет наоборот холоднее, днем лишь +1 градус, а ночью и вовсе -4. Из соседнего Татарстана сюда придет дождь со снегом и сильным ветром. Местным жителям стоит приготовится к сложной ситуации на дорогах.

Зато в Учалах будет +2 и без осадков, даже выглянет солнце. Ветер прогнозируется умеренный.

На северо-востоке региона ожидается +2..-2 градусов, небольшой снег и слабый ветер.

В МЧС по региону предупреждают, что в некоторых районах завтра, 29 октября, выпадет снег, а при минусовой температуре ночью он превратится в тонкий слой льда. Автовладельцам рекомендуют переобуться заранее и соблюдать дистанцию.

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