В Башкирии завершились поиски 47-летнего Марата Хисматуллина
Мужчину искали почти месяц
Фото: ориентировка от ДПСО "Отклик"
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С 1 октября родные и близкие разыскивали 47-летнего жителя Стерлитамака Марата Хисматуллина. Их старания оправдались: месяц спустя мужчина нашелся живым. Об этом сообщили сегодня, 28 октября, волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик». Где мужчина пропадал все это время и почему не выходил на связь с семьей, не уточняется.
Напомним, что в начале месяца он уехал в Уфу на работу, но до города не добрался. Обеспокоенные родственники написали заявление о пропаже в полицию и обратились за помощью к добровольцам.