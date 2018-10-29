В Башкирии завершились поиски 47-летнего Марата Хисматуллина

СЕГОДНЯ 06:30 2018-10-29T06:30:29+03:00

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С 1 октября родные и близкие разыскивали 47-летнего жителя Стерлитамака Марата Хисматуллина. Их старания оправдались: месяц спустя мужчина нашелся живым. Об этом сообщили сегодня, 28 октября, волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик». Где мужчина пропадал все это время и почему не выходил на связь с семьей, не уточняется.

Напомним, что в начале месяца он уехал в Уфу на работу, но до города не добрался. Обеспокоенные родственники написали заявление о пропаже в полицию и обратились за помощью к добровольцам.